PODCAST: 'It bonkerak yn de herberch'

Aflevering 1: It bonkerak yn de herberch

Een timmerman uit Drachten gaat het land in mogelijkheden te onderzoeken hoe hij meer geld kan verdienen. Hij belandt in een stadje waar het net jaarmarkt is en het is lastig om een plek te vinden waar hij kan overnachten. Uiteindelijk mag hij op een kamertje slapen in herberg de Koperen Tsjettel, maar de kastelein waarschuwt hem dat hij dat kamertje nooit verhuurt, omdat het er niet deugt. Het maakt de timmerman niets uit: hij is doodmoe en wil slapen. Maar hij merkt al snel dat het inderdaad niet deugt op het kamertje...