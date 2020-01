Boeren willen opnieuw protesteren in Den Haag

Dat is hard nodig, want het is genoeg geweest, aldus Farmers Defence Force. Voorzitter Mark van den Oever van de actiegroep schrijft in een brief dat hun geduld op is. Ook verwacht hij dat het Landbouw Collectie respect zal krijgen tijdens het gesprek in het Catshuis.

Van den Oever schrijft verder: "Ze moeten ons zien, ze moeten ons horen en weten dat het bedriegen van de boeren niet zonder gevolgen zal zijn." Hij gaat verder met de tekst: "Zorg dat Rutte zich wel drie keer bedenkt voor hij de Nederlandse boeren opnieuw durft te belazeren." Over de invulling van de actie is verder nog niets bekendgemaakt.