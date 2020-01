Voorlopig geen vuurwerkverbod in Achtkarspelen

Het is niet haalbaar om een vuurwerkverbod te hanteren in de gemeente Achtkarspelen. Dat werd donderdag duidelijk in de raadsvergadering. Voor een verbod is een aanpassing van de Algemene Plaatslijke Verordening (APV) nodig. "Zonder een landelijk vuurwerkverbod kan er echter niet worden gehanthavend", legt burgemeester Oebele Brouwer uit.