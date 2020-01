Harlingen jaagt met laserpen op luidruchtige roeken

De roeken zitten het liefst allemaal bij elkaar. Een kolonie roeken bestaat meestal uit vijf tot tien roeken per boom. "De roeken zitten er vooral een uur voor zonsopgang en na zonsondergang. Ze kunnen tot heel laat 's avonds actief zijn en dat zorgt voor overlast", legt projectleider Rob Wiering uit. De dieren maken veel lawaai en laten veel poep achter. "In de zomer geeft dat vooral heel veel last."

Onwonende Willem van Keulen kan erover meepraten. Volgens hem is het in het voorjaar een hels lawaai in de straat, en is het met de vogelpoep soms zo extreem dat de straat er wit van is. Een probleem dus waar de buurt snel vanaf wil. Vorig jaar is er daarom al een handtekeningenactie op touw gezet, en nu helpt de gemeente mee om de dieren weg te krijgen.

Laserpen

De dieren worden onder andere verjaagd met laserpennen. "Dat zijn veilige pennen, die ook bij presentaties worden gebruikt. Het bereik is niet zo groot dat vliegtuigen en helikopters daar last van zullen hebben." Volgens Wiering hebben de roeken een hekel aan de laserstralen.

Ook kunnen ze slecht tegen opvallende reflecterende jasjes. "Als je zo'n hesje aanhebt, kan dat er al toe leiden dat ze wegvliegen." Ook worden hun nesten weggehaald. "Je moet wel iedere dag terugkomen om de de dieren echt weg te krijgen." Later in het seizoen moet dat zelfs twee keer per dag, omdat de vogels zich dan voortplanten.