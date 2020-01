Twijfels over stemprocedure bij benoeming Smink bij Noordelijke Rekenkamer

Op het Provinsjehûs wordt op dit moment uitgezocht of de stemprocedure van afgelopen woensdag wel helemaal goed is verlopen. De stemming was geheim en daardoor is niet duidelijk wie er precies voor en tegen Smink hebben gestemd.

Wel is duidelijk dat in ieder geval de partijen Forum voor Democratie en PVV kritisch waren over de voordracht. Bij de discussie over de toekomst van de Fryske Akademy zei statenlid Albert van Dijk (FvD) het volgende over Smink: "Ik heb die man nog nooit op een visie kunnen betrappen. Hij is een typische manager."

Te dichtbij de provincie

Bij de commissievergadering was interim-directeur Willem Smink van de Fryske Akademy zelf afwezig. Dat werd hem door verschillende statenleden niet in dank afgenomen. Er zijn ook statenleden die van mening zijn dat Smink als interim-directeur te dichtbij de provincie staat om onafhankelijk voorzitter van de Noordelijke Rekenkamer te kunnen worden. De Fryske Akademy heeft eind vorig jaar nog een financiële injectie van de provincie gekregen voor een reorganisatie en het veiligstellen van de toekomst.