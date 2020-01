Opgestapte wethouder Stella van Gent doet haar verhaal in It Polytburo

Officieel was de aanleiding het integriteitsonderzoek dat er zou komen naar Van Gent. Haar plannen om samen met de directeur van Empatec in Sneek een pand te kopen, hadden geleid tot dat onderzoek. Werkvoorziening Empatec maakte deel uit van Van Gents portefeuille.

De uitkomsten werden echter niet afgewacht: haar collega's in het collega wilden niet meer met haar verder. "Ze hebben een stok gezocht om mij mee te slaan", zegt Van Gent. Volgens haar was de sfeer in het college van B&W onwerkbaar geworden.

"Onverenigbaarheid van karakters"

Van Gent wijst naar wethouder Maarten Offinga (CDA), die als "sterke man" in het college de dienst uitmaakt. Uiteindelijk heeft een "onverenigbaarheid van karakters" Stella van Gent de das omgedaan, zo stelt ze. "Het was een links-rechts-gevecht."

Deze week was haar afscheid van de gemeente Súdwest-Fryslân. In It Polytburo doet ze vrijdag voor het eerst haar verhaal.

