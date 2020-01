"Gemeente Ameland moet opschieten met besluit over De Stelp"

De KwadrantGroep heeft een jaar geleden met de gemeente afgesproken dat er nieuwbouw zou komen. Daarna zijn er plannen uitgewerkt voor nieuwbouw op een andere plaats. Daar is verzet tegen gekomen, voornamelijk van bewoners.

Directeur Nuijens wil dat er zo snel mogelijk een knoop wordt doorgehakt. "De KwadrantGroep heeft meer aan het hoofd, Ameland is niet de enige plaats waar nieuwbouw moet komen", zegt Nuijens.

Kritiek op KwadrantGroep

Bewoner en oud-politicus Wim de Boer van De Stelp is een van de voorstanders van nieuwbouw op de hedendaagse locatie. Hij had flinke kritiek op de directeur van KwadrantGroep, omdat die zei dat nieuwbouw op deze manier niet haalbaar is. De folder die de zorggroep op het eiland heeft verspreid, was goed voor de 'Fabeltjeskrant', zo zegt hij.

Volgens Nuijens is voor de nieuwe locatie gekomen vanwege de kosten en de overlast.

De gemeenteraad moet nog steeds kiezen tussen nieuwbouw op de oude locatie of nieuwbouw op de nieuwe locatie aan de Oranjeweg.