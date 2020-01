Twee marathonploegen worden één, met trainer Jillert Anema

De nieuwe ploeg zal bestaan uit schaatsers van de teams die de bedrijven nu afzonderlijk van elkaar steunen. Jorrit Bergsma en Arjan Stroetinga hebben inmiddels hun contract bij de nieuwe ploeg getekend. Met andere schaatsers wordt nog overlegd.

Peter de Vries, nu nog trainer van schaatsteam Okay Fashion & Jeans, komt niet in de nieuwe plannen voor. De Vries zit momenteel op de Weissensee in Oostenrijk. "Ik heb wel een aanbod gehad", vertelt hij.

"Twa kapiteinen op één schip"

"Maar ik ben tot de conclusie gekomen dat dat mij niet lokt. Het idee was om samen met Jillert trainer te worden. Ik twijfel daar wat aan. Het is eigenlijk het verhaal van twee kapiteins op één schip, dat kan niet. Dus toen heb ik afgezegd."

Mogelijk heeft De Vries wel een andere trainersklus te pakken, bij Jumbo-Visma. "Sinds twee weken is er wat gaande. Er is contact met de Jumbo-Visma ploeg."

"Die wil volgend seizoen een volwaardig marathonteam op het ijs hebben. Jac Orie heeft mij gebeld en zei dat ik bovenaan het lijstje stond om trainer te worden. Wij gaan binnenkort in gesprek."