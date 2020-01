Huizen die te koop staan in Fryslân zijn niet zo zuinig

Van alle Friese gemeenten doet De Fryske Marren het het best. Zo'n 23 procent van alle woningen die hier te koop staan, heeft het meest energiezuinige label: energielabel A. Ook het aanbod van energielabel B en C is met 24 procent en 25 procent redelijk hoog.

Noardeast-Fryslân minst zuinig

De Fryske Marren staat hiermee landelijk op de 67ste plaats van de driehonderd gemeenten die in kaart zijn gebracht. Noardeast-Fryslân doet het het minst met de 239ste plaats. De energiezuinigste provincie is Flevoland. Gezien het relatief jonge woningaanbod in de provincie is dat niet zo vreemd.