Liander sloot recordaantal zonnepanelen aan in 2019

Netbeheerder Liander heeft in 2019 een recordaantal zonnepanelen aangesloten in Fryslân. Het aantal is het afgelopen jaar verdubbeld in vergelijking met 2018. Dat komt onder anderen omdat steeds meer zonneparken komen. Vooral in het Noorden, want hier is de grond goedkoop. Probleem is echter wel dat er steeds minder capaciteit op het stroomnet is om de energie kwijt te kunnen.