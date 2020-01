VIDEO: Kinderen zijn baas voor een dag bij Friese bedrijven

De kinderen uit woonwijken met een sociaaleconomische achterstand werden opgehaald door de échte bazen en kregen hun taken officieel overgedragen. Ook Omrop Fryslân deed mee aan het initiatief 'Baas van Morgen', en kreeg twee nieuwe bazen: Amber en Ryan. Ze namen de hele dag de taken over van hoofdredacteur Ingrid Spijkers.

In Fryslân deden 23 directeuren, politici en hoofdredacteuren mee, landelijk waren dat er 317. Nog nooit eerder stelden zoveel bazen hun functie beschikbaar.