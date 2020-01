Horror en spanning in nieuwe Omrop-podcast Bonkerak

De serie begint met een Fries volksverhaal: 'It bonkerak yn de Herberch', over een Drachtster timmerman die wordt geconfronteerd met een spook. Er zijn ook verhalen die spelen in de Schotse Hooglanden, Ierland, Frankrijk en Amerika.

Podcastmaker Geartsje de Vries is heel blij met de serie: "Volksverhalen zijn zeer geschikt om er hoorspelen van te maken. Er zijn mooie dialogen aan toegevoegd en als maker kon ik mij helemaal uitleven in de geluiden die erbij zijn gezet. het was wel een uitdaging om bijvoorbeeld een spook te laten praten. Want hoe praat een spook? Samen met de audiotechnicus heb ik dat geprobeerd te verbeelden door een effect op de stem te zetten."

Schoolradio

Bonkerak is van 2001 tot 2008 uitgezonden als schoolradioserie voor de hoogste groepen van de basisschool. "Ik heb het altijd jammer gevonden dat zo'n mooie serie maar zo'n beperkt publiek heeft bereikt en ik liep al langer met het idee rond om de serie ook op een of andere manier aan volwassenen aan te bieden. Het is een podcastserie geworden en daar ben ik ontzettend blij mee", aldus De Vries.