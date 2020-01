Tennisser Sander Arends: "Hun ervaring heeft net het verschil gemaakt"

Naast Wimbledon, Roland Garros en de US Open was het Australian Open het enige Grand Slam-toernooi waar Arends nog niet aan meegedaan had. En hoewel de situatie niet ideaal was, zo speelde Arends nog nooit eerder met de Litouwer Berankis, is hij blij met hoe de wedstrijd verliep. "In de eerste set kon je zien dat wij nog niet op elkaar ingespeeld waren. Zij waren natuurlijk op papier zwaar favoriet, en voor ons was het zoeken."

De eerste set ging kansloos naar de tegenstanders Jurgen Melzer en Edoard Roger-Vasselin, maar daarna ging het beter bij Arends en zijn partner. "In de tweede set komen we weer een break achter en vanaf dat moment gaan alle remmen los. Ik begon goed te serveren en ook te retourneren. Ik heb individueel goed gespeeld, maar ook als koppel hebben we een puike wedstrijd gespeeld. Ik denk echt dat we bijna het maximale eruit hebben gehaald. Het maximale is als je hem natuurlijk wint, daar hadden we ook kansen voor, maar ik denk dat hun ervaring net even het verschil heeft gemaakt."

'Spelen in windkracht acht'

Het was voor het eerst dat de Leeuwarder tennisser zijn seizoen buiten Europa begon. Het toernooi in Canberra waar hij aan mee zou doen, werd vanwege de slechte omstandigheden in Australië verplaatst.

"Het was een zeer bewogen trip de afgelopen weken. De impact was enorm met de bosbranden in Australië natuurlijk, maar we hebben ook thunderstorms gehad, gespeeld in windkracht acht en gisteravond daalde er nog een zandregen over Melbourne neer. Daardoor werd onze partij nog vijf uur uitgesteld. Er is zoveel gebeurd. Ik hoop nu met mijn vaste partner David Pel te gaan bouwen aan ons gezamenlijke niveau, zodat we hier volgend jaar samen staan."