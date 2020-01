Seksueel misbruik verwerken met dans

"Het trauma is met het lichaam gebeurd. Dat doet heel veel met je, emotioneel en mentaal. Het zit in je zenuwsysteem en dat moet je loslaten", zo vertelt Mous. "En met dans kan dat." Mous heeft het posttraumatische stresssyndroom opgelopen. Sinds afgelopen september heeft ze er geen last meer van. "Ik identificeer me niet meer met de energie van het slachtoffer-zijn, al zal het altijd een rol spelen in mijn leven. Ik weet niet of het ooit overgaat."