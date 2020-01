HEA! Kadaverkunst van Herre Monsma

Zo'n dertig jaar geleden is het begonnen voor Herre Monsma uit Bolsward. Hij vond een platgereden kikker. Herre heeft hem meegenomen, bekeken en hij raakte gefascineerd. Hij vond het mooi hoe het dier was opgedroogd. Gaandeweg heeft hij zelf kadavers gezocht, laten drogen en er kunst van gemaakt. Herre: "Zolang het een kadaver is, is het akelig en goor. Maar als je het in elkaar zet, komt het weer een beetje tot leven", zegt de Bolswarder. Herre geeft de dood weer een ziel.