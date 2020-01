Twijfels bij Henk de Jong over opstelling Cambuur

De terugkeer van Maulun zou kunnen betekenen dat Ragnar Oratmangoen opnieuw op de bank zit, maar daar kon De Jong donderdag nog niets over zeggen. "Er zijn nog een paar vraagtekens. Ik moet eerst overleggen en dan vertel ik het de jongens. Dan weet ik beter hoe de situatie ervoor staat."

Door de nederlagen tegen FC Volendam en TOP Oss is Cambuur de koppositie kwijtgeraakt aan Jong Ajax. Dat maakt verlies nog wranger. "We willen vrijdag maar één ding en dat is de wedstrijd winnen. Dat is niet anders dan normaal. Vorige week beleefden we een bizarre avond. Dat maak je niet vaak mee. Dat is pijnlijk, want het was nergens voor nodig." Voor De Jong komt de dip waarin zijn team zit, niet uit de lucht vallen: "Elke ploeg krijgt te maken met deze fase. Dus ook het gewone Cambuurclubje. Volgens mij is niemand in de war."