Veel donaties voor opgelichte kinderboerderij: "Eén vrouw heeft 10.000 euro overgemaakt!"

"Ik had zonnepanelen besteld, die binnen vier weken zouden worden geleverd. Ik had 15.000 euro geleend en dat geld netjes overgemaakt, maar er kwamen geen zonnepanelen", legt Auke uit.

Auke deed zijn verhaal in het televisieprogramma Opgelicht. En dat leverde hem nogal wat reacties op. "Er kwamen zoveel reacties binnen van mensen die geld wilden doneren. Mensen bellen mij op, ze vinden mij via Facebook, ze bezoeken mijn website."

"Ik kan weer lachen"

Een vriend adviseerde Auke om zijn rekeningnummer op zijn contactpagina's te zetten. En nu stroomt het geld binnen. "Ik heb een heel vervelende tijd gehad, maar ik kan nu weer een beetje lachen, want ik denk dat ik die 15.000 euro straks in één keer kan aflossen."

Sommige mensen geven Auke een tientje of twintig euro. Maar er zijn ook mensen die 500 euro overmaken. "Er was zelfs een vrouw die via Opgelicht contact opnam en naar mijn banknummer vroeg. Zij is hier ook langs geweest. Ze heeft 10.000 euro overgemaakt!"

Mensen helpen mij ook met spullen. Ze geven mij dan hooi en kuil. "De schuld is straks weg en dan kan ik weer zien hoe het verder komt."