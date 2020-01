Leeuwarder wethouder Herwil van Gelder overleeft motie van wantrouwen

Incluzio

Volgens Van Gelder zijn er op dit moment twee partijen die het gat van de afhakende vier organisaties kunnen opvullen: Amaryllis en Incluzio. Incluzio kwam negatief in het nieuws toen het journalistieke platform Follow the Money en radioprogramma Reporter meldden dat veel klanten negatieve ervaringen hebben met de zorgverlener. Het aanbod zou beperkt zijn en klanten zouden ieder jaar meer moeten betalen.

"Het is een enorme wijziging en dat gaat gepaard met zorgen. En op de vraag of dat goedkomt, hebben we volgens mij helder kunnen antwoorden: het is verantwoord om daarmee door te gaan", zegt Van Gelder er zelf over.