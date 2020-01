Deel van Abe Lenstrastadion ontruimd bij bekerduel tegen Willem II

Bij het bekerduel tussen SC Heerenveen en Willem II is woensdag een deel van het Abe Lenstra Stadion ontruimd. Een aluminium frame van een reclamebord is zeven meter naar beneden gevallen. Er raakte niemand gewond. Het gebeurde in vak 30, rechts naast de zuidtribune. Wel was er een grote knal te horen in het stadion.