Friese studentenvereniging in Wageningen bestaat 90 jaar

"We hebben de hele week al activiteiten en de rest van het jaar zullen we ook wat dingen organiseren", vertelt Hillie van der Bij van W.S.S.F.S. "En zaterdag is het grote lustrumfeest." De dag zal zaterdag beginnen met twee sprekers en wordt 's avonds afgesloten met livemuziek van het duo Weima & van der Werf.

De vereniging heeft op dit moment zo'n 50 leden. "Voorheen is dat ook wel anders geweest. In de jaren 90 had de vereniging zo'n 100 leden. Daarna heeft het een dipje gehad, met 20 leden. Maar nu trekt het weer aan."

Mensen thuis laten voelen

Het belangrijkste doel van de vereniging is om mensen thuis te laten voelen als ze studeren buiten Fryslân. "We voelen ons allemaal verbonden met Fryslân en het is wel mooi om dat met z'n allen bij elkaar te komen. Het is heel gezellig en het schept een band."

W.S.S.F.S. is niet de enige Friese studentenvereniging van Nederland. In Groningen zit Bernleft en in Delft Aldgillis.