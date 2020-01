Sander Arends in spannend duel onderuit op Australian Open

Het Australian Open was het enigste Grand Slam waar Arends in zijn carrière nog nooit in actie was gekomen. Tot nu toe is hij alleen op Wimbledon een keer door de eerste ronde gekomen.

Het volgende toernooi van Arends is waarschijnlijk het ATP-toernooi van Pune, in India. Daar gaat hij weer samen spelen met zijn vaste dubbelmaat David Pel.