Heerenveen-keeper Warner Hahn: "We hebben heel snel onze rug gerecht"

Het spel van keeper Warner Hahn was aan het eind van de wedstrijd bepalend. Hij keerde de zevende penalty van Willem II. "Voor het publiek zijn de penalty's misschien leuk, maar we hadden het wel eerder kunnen beslissen", zegt Hahn.

De eerste penalty van de tegenstander ging over het doel heen. "Dat was gewoon een lekker begin voor ons. Dat geeft je toch een duwtje in de rug. Gelukkig kon ik belangrijk zijn door ook een penalty te pakken."

"Snel onze rug gerecht"

"De tweede helft hebben we het een en ander veranderd en toen liep het wel beter. Toen hadden we de overhand", vertelt Hahn. Mar toen kwam toch nog de 2-2. "Op dat moment is dat zwaar klote, het was 10 minuten voor tijd. Maar we hebben heel snel onze rug gerecht. We zijn eigenlijk gewoon doorgegaan, ook in de verlenging. We hebben veel kansen gecreëerd."

"We wilden het echt in 120 minuten afronden. Dat is uiteindelijk niet gelukt, dus we hoopten een beetje op penalty's. Uiteindelijk zijn wij er als winnaar uitgekomen, dat is fijn."