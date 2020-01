107 ontslagen Friese bankmedewerkers aan het werk met Europees geld

Momenteel wordt in Brussel hard onderhandeld over de begroting voor de Europese Unie voor de komende zeven jaar. Het Globaliseringsfonds speelt daarin een rol. De Europese Commissie stelt 200 miljoen euro per jaar voor. Dat is 50 miljoen meer per jaar dan nu. Nederland ziet dat niet zitten. Na het vertrek van de Britten uit de Europese Unie moet het budget verlaagd worden, vindt Nederland. Bij een kleinere Unie hoort een kleiner budget.

Ook wijst Nederland in Europa op de bestaande participatiewetgeving die mensen aan het werk helpt. Maar de bestaande participatiewetgeving richt zich vooral op mensen in de bijstand en minder op de WW, zegt de projectleider van het project over de ontslagen bankmedewerkers Peter Donders van de gemeente Leeuwarden, die het project trekt. Het voordeel van dit fonds vindt hij verder dat iedereen bereikt wordt en dat iedereen krijgt wat nodig is om weer aan het werk te komen.

Klimaattransitie en digitale transitie

De Europese Commissie wil het fonds inzetten voor de nieuwe economische realiteit, zegt Didier Herbert. Volgens hem gaat Europa en de regio´s twee transities door: de klimaattransitie en de digitale transitie. "We willen vooral inzetten op automatisering en de transitie naar een digitale en duurzame economie. Ook willen we de aanvraagprocedure sneller en eenvoudiger maken." En dat laatste mag ook, want het Globaliseringsfonds kent strenge aanvraag- en verantwoordingsprocedures.

Toine Manders, Europarlementariër voor 50Plus is blij dat de mensen weer aan het werk zijn. Hij ergert zich aan de opstelling van Den Haag en vindt dat Nederland niet zo moeilijk moet doen. "Ik vind het eigenlijk schandelijk dat Nederland constant de zuinige Hollanders zijn. Wij worden als de aasgieren van Europa gezien. Nederland heeft eigenlijk veel baat bij de Europese economie. En daarom moeten ze eigenlijk niet flauw zijn, want daarmee zorgen ze er voor dat mensen in Friesland in de kou blijven staan."