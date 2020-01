Strafschoppen brengen Heerenveen naar kwartfinales bekertoernooi

Voor Heerenveen kwam de grootste kans nog van Rami Hajal. Zijn prachtige omhaal belandde echter tegen de keeper van Willem II. Ook Runar Espejord kreeg een grote mogelijkheid niet achter Wellenreuther.

Penalties

Wille,m II zette uitéén met de strafschoppen. Het eerste schot van de Tilburgers ging ver over de goal van Hahn. Faik schoot wel binnen en maakte daarmee een klein verschil. De volgende drie penalties gingen erin, maar invaller Espejord van Heerenveen miste. Daarmee werd het met 2-2 weer helemaal gelijk.



Warner Hahn keerde de zevende penalty van Willem II. Omdat Halilovic scoorde, kwam Heerenveen op het randje van de kwartfinales. De laatste reguliere penalty van de Heerenveners kwam van de voet van Ejuke. Hij maakte de 4-3 en bezorgde Heerenveen een plek in de kwartfinales van de KNVB-beker. |



Tegenstander in die kwartfinale wordt Feyenoord of Fortuna Sittard.