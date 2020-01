Gedeputeerde over mogelijke belangenverstrengeling TopDutch-campagne: "Dit kon niet"

Woensdag werd bekend dat de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe de opdracht aan het bureau Berenschot om de resultaten van de gemeenschappelijke promotiecampagne te onderzoeken, heeft ingetrokken. Het bleek dat de directeur van de campagne, die multinationals zoals Tesla naar het Noorden moest halen, ook werkt voor het onderzoeksbureau dat er kritisch naar moet zien.

Niet meer objectief

"Dat kan natuurlijk niet, want dan zit je je eigen vlees te keuren", zegt Poepjes. "Als wij dit van tevoren hadden geweten, dan hadden we hier niet voor gekozen. Je kunt niet een persoon zijn eigen werk laten keuren of annex laten zijn met mensen die er een oordeel over moeten vormen. Dan zit je er niet meer objectief in."

Directeur Gerard de Boer van het TopDutch-campagnebureau Initio heeft in de afgelopen maanden meerdere keren betaalde opdrachten gedaan voor onderzoeksbureau Berenschot. En binnenkort wil hij opnieuw voor Berenschot aan de slag, als spreker voor groepen ambtenaren en bestuurders. Het onderzoeksbureau zei eerder dat dat een onafhankelijk oordeel over TopDutch niet in de weg zou staan, maar daar denken de drie noordelijke provincies anders over.

In alle rust bekijken

Volgens Poepjes moeten de provincies nu met elkaar bekijken hoe ze verder zullen en dat willen ze in alle rust doen. "Maar één ding staat als een paal boven water: de manier

waarop de TopDutch-campagne heeft plaatsgevonden, moet op een objectieve, wetenschappelijke manier serieus bekeken worden, met de voors en tegens."

Tot nu toe heeft de promotiecampagne tegenvallende resultaten gehad. "Daar wilden we Berenschot nu juist naar laten kijken", zegt Poepjes. "Maar de vraag 'hoe kon dit nu' kon niet meer onafhankelijk worden beantwoord."