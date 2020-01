Meer leerlingen praktijkonderwijs, maar te laat doorverwezen

Je kan het verschil maken voor een kind

Van Kammen zit ondertussen al 20 jaar in het praktijkonderwijs. "Mijn eerste werkervaring was op het speciaal voortgezet onderwijs. Maar als jonge docent was dit mentaal te zwaar voor mij. Daarom heb ik eerst mijn meters gemaakt in het reguliere onderwijs om daarna toch terug te komen op de praktijkschool." Van Kammen vindt dit werk erg dankbaar en nobel. 'In dit onderwijs kun je het verschil maken voor een kind. Dat is heel anders met kinderen op bijvoorbeeld de HAVO. Die ontwikkelen zich vaak wel. Maar deze kinderen hebben net dat extra zetje nodig."

Op dit moment volgen 1300 kinderen praktijkgericht onderwijs in Fryslân. Dit doen ze op 7 verschillende scholen. Tien jaar geleden waren dit er maar 1190. De groei zit volgen Van Kammen vooral in stedelijke gebieden, want volgens hem zijn er juist steeds minder kinderen op de praktijkscholen op het platteland.