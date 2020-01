Wijnjewoudster opnieuw veroordeeld voor stalking

De man kreeg vorig jaar een werkstraf van honderd uren, een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en een contactverbod. Hij zocht toch opnieuw contact via datingwebsites Tinder en Badoo, brieven en hij was in een bos in Ureterp terwijl de vrouw daar haar hond aan het uitlaten was.

Omdat de man in behandeling is en een nieuwe vriendin en baan heeft, heeft de rechter de man nu alleen een voorwaardelijke celstraf opgelegd.