Aanleg van snel internet op Vlieland begonnen

De eerste meters werden gegraven door wethouder Elsje de Ruijter van Vlieland. Nu wordt de aanleg straat voor straat aangepakt. Meestal worden daarvoor de stoepen opengebroken.

De kabel worden nu ook direct naar de huizen gelegd, het echte aansluiten gebeurt later in overleg met de bewoners. In de bibliotheek is elke dinsdag een informatiepunt geopend, waar bewoners tussen elf en vier uur 's middags terecht kunnen met vragen over het glasvezelnetwerk.