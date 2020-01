'Klusjesman' licht oude vrouw op en moet twee maanden de cel in

De man bood zich aan als klusjesman, maar in plaats van haar woning opknappen verkocht de man haar auto. De man zei dat hij de auto van de vrouw had gekocht, maar de rechter geloofde dat niet omdat de man geen inkomen had.

Naast de celstraf van twee maanden heeft de man ook een maand voorwaardelijk gekregen. Ook moet de man een schadevergoeding van 9.990 euro en 1.000 euro smartengeld aan de vrouw betalen.