Klaas Fokkinga geïnstalleerd als nieuwe FNP-gedeputeerde

Klaas Fokkinga uit Nes (Noardeast-Fryslân) is de nieuwe gedeputeerde van de FNP. Fokkinga is echter niet op onbekend terrein. Zo was hij in de vorige periode (2015-2019) Statenlid en was hij raadslid van 2010 tot 2015 raadslid in toenmalige gemeente Dongeradiel.

Fokkinga neemt onder voorbehoud de portefeuilles van Kramer over. Onder anderen over landbouw, leefbaarheid, wonen, plattelandsbeleid, erfgoed, breedbandinternet en Holwerd aan Zee. Als oud-Statenlid is Fokkinga thuis in al deze onderwerpen. De uiteindelijke verdeling van portefeuilles wordt later bekendgemaakt.

Onderwijs

Naast zijn politieke interesse houdt Fokkinga zich ook bezig met het onderwijs. Zo was hij eerder directeur van verschillende basisscholen. Daarnaast heeft hij in 2011 onderwijsadviesbureau Interprimair opgericht. Interprimair is gericht op het leren van vreemde talen in het buitenland, onderwijsprojecten en internationalisering van het onderwijs.