"Invoeren van trekkerkenteken is niet langer tegen te houden"

Het trekkerkenteken is in bijna alle landen in Europa al verplicht. In Nederland wordt de invoering ervan al 15 jaar tegengehouden, maar nu dreigt de Europese Commissie met een boete van 3 miljoen euro als Nederland de verplichten niet invoert.

Voorzitter Harm Wiegersma van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond verwacht dat het invoeren van de verplichte kentekenplaat niet meer tegen te houden is. 'Europees is dit al heel lang aan de gang, in het buitenland rijden bijna alle trekkers met een kenteken."

De kosten van een kentekenplaat - zo'n 18 euro - zijn geen probleem, maar Wiegersma is wel bang voor mogelijke andere maatregelen die er achterweg komen. "Het is zien of het niet een kapstok wordt waar alles onder komt te hangen. Daar kan ook een verplichte APK achterweg komen, je kan het zo gek niet bedenken."