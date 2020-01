Boete voor vuurtorenwachter Nicolette van Berkel

De advocaat van Van Berkel, Tjalling van der Goot, zei in de verdediging dat het hier ging om vrijheid van meningsuiting. De rechter wees de beschuldiging voor het grootste deel af, maar niet helemaal.

"In twee zaken vindt hij het wel bewezen dat Van Berkel een grens over is gegaan. Voor een van die zaken komt er geen straf, maar voor de andere krijgt ze een geldboete van 200 euro." Dat is volgens de rechter met name om haar aan het nadenken te zetten over wat ze op internet zet.

Moddergooien

Dat er sprake is van heen en weer moddergooien werd woensdag wel duidelijk. Na afloop van de rechtszaak tegen Van Berkel stond Jan Leenstra zelf voor de rechter op beschuldiging van smaad richting Van Berkel. Ook hier oordeelde de rechter schuldig en veroordeelde hij Leenstra tot een boete van 500 euro.

Psychische klachten

Van Berkel zit al een paar jaar thuis met psychische klachten. De vraag is of ze ooit weer aan het werk zal kunnen op de vuurtoren. "Die zaak speelt nog. Het leek in ieder geval wel zo dat de zaak zo erg geëscaleerd is, dat de mogelijkheid van terugkeer er niet meer is. Maar dat moeten we nog afwachten."