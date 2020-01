Commissaris van de Koning Arno Brok pleit voor hogere vergoeding voor Statenleden

"Het is lastig om een goede balans te houden tussen werk, privé, kinderen en het Statenwerk. Het Statenwerk is een bijbaan, maar wel van 15, 20 of meer uren in de week", vertelt Brok. Het Statenwerk wordt ook steeds lastiger. "Het wordt steeds drukker. De workload is gewoon stevig. Het is niet zomaar iets. Mensen denken nog wel eens: 'dat is een leuke hobby, een paar uur per week'. Maar het is gewoon een bijbaan."

Niet in verhouding

De vergoeding voor dat drukke werk is niet in verhouding", vindt Brok. "Als ik dan zie wat de vergoeding van die bijbaan is, dan zien we dat het mensen niet eens lukt om een dag vrij te kopen van het werk - want in de CAO is dat niet altijd geregeld. Het is maar een kleine vergoeding, dus echt aantrekkelijk is het niet voor mensen."

Omdat de vergoeding voor Statenleden landelijk is vastgelegd, kan alleen het ministerie van Binnenlandse Zaken daar verandering in brengen. "Er loop een evaluatie, daar zullen wij binnenkort verder over praten met de minister."