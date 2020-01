Lida Dykstra geïnstalleerd als Kinderboekenambassadeur

Als Kinderboekenambassadeur van Fryslân zal Dykstra proberen kinderen meet met het Fries bezig te krijgen. "Dat houdt in dat ik twee jaar lang het gezicht van les- en taalbevordering ben van het Fries in Fryslân. Concreet betekent dat dat ik uit te nodigen ben door iedereen die denkt: 'dat zou mooi zijn als de Kinderboekenambassadeur hier bij zou zijn'. En scholen, bibliotheken of andere organisaties kunnen me uitnodigen om voor te lezen."

Hoewel kinderen steeds minder lezen en er ook minder aandacht voor hebben, hoeft dat volgens Dijkstra geen groot probleem te zijn. "Ik denk zelf dat het een kwestie van aanpak en aanbieden is. De spanningsbogen worden kleiner, maar je kan het ook oefenen om dat weer groter te maken. Daar heb ik bijvoorbeeld oefeningen voor, zodat kinderen weer beter begrijpend lezen."