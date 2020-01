Vergunningsaanvraag Vermilion in De Fryske Marren is terecht niet behandeld

Vermilion tekende beroep aan bij de Raad van State, maar die stemde in met het niet behandelen van de aanvraag. In de aanvraag zouden niet genoeg concrete gegevens over de plannen staan, was niet aangegeven waar seismologisch onderzoek plaats zou binden, hoe lang dat zou duren en welke maatregelen er genomen zouden worden om schade te voorkomen.