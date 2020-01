Fryslân breekt met Berenschot vanwege belangenverstrengeling

Directeur Gerard de Boer van het reclamebureau Initio heeft in de afgelopen maanden meerdere keren betaalde opdrachten voor onderzoeksbureau Berenschot gedaan. Binnenkort wil De Boer opnieuw voor Berenschot aan de slag, dan als spreker voor groepen ambtenaars en bestuurders.

Onderzoeksbureau Berenschot kreeg begin december van de drie noordelijke provincies de opdracht om de TopDutch-campagne kritisch te bekijken. Met die campagne werd geprobeerd om de fabriek van Tesla naar het noorden van Nederland te krijgen. Berenschot moet nu kijken of de campagne iets opgeleverd heeft.

Meerdere politieke partijen in de drie noordelijke provincies hebben sinds het begin van TopDutch in 2017 kritisch geweest op de resultaten van TopDutch en dus over de prestaties van Initio.

Reactie uit Fryslân

Statenlid Sybren Posthumus van de FNP wijst erop dat de Provinciale Staten helemaal niet geïnformeerd zijn over het inschakelen van Beerschot. "Dat moeten we nu uit de media vernemen. Laat staan dat ons gevraagd is wat er onderzocht moet worden."

Posthumus vindt dat er een ander bureau ingeschakeld moet worden om TopDutch te onderzoeken. "Als het klopt dat De Boer een zakelijke relatie heeft, dan zeg ik: dat kan niet. Dat lijkt niet alleen op belangenverstrengeling, het is belangenverstrengeling."

Reactie van Berenschot

Initio-directeur Gerard de Boer wil niet reageren op vragen over zijn werk bij Berenschot. Managing director Hans van der Werff van Berenschot zegt geen tegenstrijdigheid te zien tussen het TopDutch-onderzoek door Berenschot en het gastsprekerschap van De Boer. "Hij was gewoon spreker, zoals ook de Commissaris van de Koning gastspreker is en misschien een relatie heeft met dit onderzoek. Ik zie geen belangenverstrengeling."

Nieuwe banen

Het onderzoek van Berenschot richt zich op de vraag of TopDutch nieuwe banen en bedrijven heeft opgeleverd voor de drie noordelijke provincies. Ook de internationale bekendheid van de regio als vestigingsplaats voor multinationals. De opdracht aan Initio was om met TopDutch in ieder geval tien grote multinationals te winnen, en tweeduizend banen in vijf jaar tijd te realiseren.