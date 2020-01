Ludieke actie moet Nederlandse vlag uit Statenzaal houden

In de Statenvergadering van woensdag wordt er gestemd over dat voorstel. Jongfryske Mienskip noemt zich een overkoepelende organisatie met allerhande politiek kleuren en wil op deze manier een tegengeluid laten zien en horen.

Veel mensen keken nieuwsgierig naar de actie bij de Tweebaksmarkt in Leeuwarden. Ook de politie kwam nog even langs, maar liet de actievoerders hun gang gaan.

De Jongfryske Mienskip hoopt dat ze op deze manier de politici bij aankomst op het provinciehuis aan het nadenken te kunnen zetten, en zo te voorkomen dat de Nederlandse vlag in de Statenzaal komt te hangen.

Verkeerd signaal

"We willen laten zien dat we het niet eens zijn dat die Nederlandse vlag in de Provinciale Staten opgehangen wordt," zegt Sjoerd Grienhôf. "Wij vinden het een verkeerd signaal, de Nederlandse vlag hoort in Den Haag thuis."