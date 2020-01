PvdA Smallingerland blijft bij besluit om uit de coalitie te stappen

Oud-gedeputeerde Ton Baas is aangesteld om een oplossing te zoeken en zal eerst een analyse van de situatie maken. Pieters kijkt uit naar die analyse. "Ik ben benieuwd wat er uitkomt. Ik hoop dat mensen echt zeggen wat ze vinden."

Pieters bleef dinsdag bij zijn besluit om uit de coalitie te stappen. "Ik heb geen moment het gevoel gehad dat ik te snel ben geweest met mijn stap. Dat kan ik met volle overtuiging zegen: we hebben de goede beslissing genomen."

Maar hoe nu verder? "Wij stellen ons constructief op en willen dat de gemeente blijft draaien. Daarom is Cor Trompetter nog aan het werk. Zolang Cor hier is, blijven we achter het coalitie-akkoord staan. En voor de rest zitten we in de oppositie en nemen we beslissingen die goed zijn voor onze kiezers."

ChristenUnie niet in coalitie

De andere fracties in de raad zeggen dat ze allemaal constructief meewerken en mee willen denken aan een oplossing van de bestuurscrisis. Partijen als D66, SP, CDA maar ook Smallingerlands Belang zijn klaar om een bijdrage te leveren. Alleen de ChristenUnie heeft op voorhand laten weten dat ze niet aan willen schuiven bij de coalitie die er nu nog zit.