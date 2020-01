FNP Leeuwarden wil oude vulkaan gebruiken voor aardwarmte

Onder Fryslân ligt een vulkaan, de Zuidwalvulkaan, op grote diepte. 'Het is een erg oude vulkaanplaat, waar veel warmte in schijnt te zitten," legt Jan-Willem Tuininga van de FNP uit. "Er zit een vulkaanlaag op een diepte van 2.000 meter. Die ligt onder de Waddenzee en loopt tot aan Groningen aan de ene kant en Steenwijk de andere kant op."

De techniek achter het idee is niet nieuw, zegt Tuininga. "Het is gewoon de vorm van geothermie, in IJsland werkt het en in Zuid-Duitsland staat een centrale. Als je op een bepaalde diepte pompt, kan je niet alleen warmte uit de aarde halen maar je kan er ook stroom mee opwekken."

'Dure business'

Het plan zou veel geld kosten, maar dat kan volgens Tuininga wel uit. "Het is inderdaad dure business, maar we willen fossielvrij. Als dit een vorm van energieopwekking is voor de toekomst waar geen fossiele brandstof meer aan te pas komen, dan is dat een goedkope oplossing.