Ameland Eén roept op tot dialoog na motie van wantrouwen

De partij verdween doordat eerder PvdA-raadslid Irma Marinus haar lidmaatschap opgaf en als zelfstandig raadslid verder ging. Marinus liet eerst in het midden of ze wel of niet vond dat Bruins Slot kon blijven. Ze had namelijk verwacht dat de wethouder in de ontstane situatie zelf op zou stappen.

"Ik vind het geen gewenste situatie dat een wethouder blijft zitten, terwijl de partij die zij vertegenwoordigt niet meer in de coalitie zit en dus geen vertegenwoordiging meer heeft in de raad." Omdat er op korte termijn nog geen zicht is op een nieuwe coalitie, vindt ze dat de wethouder niet kan blijven zitten en steunt ze de motie van wantrouwen tegen haar.