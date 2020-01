Politie op zoek naar vermiste Julia Walicka uit Drachten

Politie Fryslân @polfryslan

Sinds vanmiddag wordt 14 Julia Walicka (14) uit Drachten vermist. Zij is voor het laatst vanmiddag gezien om 14.00 in Drachten. Heeft u Julia ergens gezien of weet u waar zij is / verblijft? Neem dan contact met ons op via 0900-884 Signalement: