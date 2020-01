Surhuisterveenster beddenfabrikant AVEK krijgt nieuw onderkomen

Avek gaat verhuizen omdat het bedrijf wil uitbreiden. Bovendien is het bedrijf nu nog verdeeld over twee gebouwen en dat zorgt voor logistieke problemen. Op de plek waar nu de bedrijfspanden staan, komen huizen.

De nieuwe plek van de fabriek is dichtbij sportcomplex 't Ketting. De verhuizing van het bedrijf zal ook consequenties hebben voor de gebruikers van het sportcomplex. Korfbalvereniging It Fean zal verhuizen naar de wijk Vierstromenland. Daarmee ontstaat meer ruimte voor de beide voetbalclubs It Fean '58 en VV Surhuisterveen.