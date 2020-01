PvdA krijgt harde verwijten; ruime steun voor Ton Baas als 'verkenner' Smallingerland

Ton Baas begint met een analyse van de problemen en gaat aansluitend daarop aan de slag met voorstellen om de bestuurlijke impasse op te lossen. Daar heeft hij niet al te veel tijd voor, want op 7 februari deelt hij zijn bevindingen in een presentatie voor de raad van Smallingerland.

Verschillende fracties prijzen burgemeester Rijpstra voor zijn initiatief, dat traditioneel thuishoort bij de grootste partij van de coalitie. Yntze de Vries heeft er echter geen moeite mee: "Het hoort misschien ook wel bij de nieuwe politiek, dat je ook dit anders aanpakt." De Vries was duidelijk opgelucht na afloop van de raadbijeenkomst, omdat de meeste partijen veel kritischer waren over de PvdA dan over de ELP. "Persoonlijke verwijten aan ons adres heb ik van de andere partijen niet gehoord."

Wethouder Cor Trompetter van de PvdA was aanwezig en in functie: "Ik heb mijn ontslag aangeboden, maar doe voorlopig gewoon mijn werk."

Constructief meepraten en -denken

De fracties in de raad van Smallingerland hebben toegezegd dat ze allemaal constructief meewerken en -denken aan het oplossen van de bestuurscrisis. Partijen als D66, SP, CDA en ook Smallingerlands Belang hebben toegezegd dat ze in principe gereed zijn om 'een bijdrage te leveren'.

Constructief meepraten en -denken wil de ChristenUnie ook, maar de partij voelt zich niet geroepen om aan te schuiven in het eerste onconventionele college in de geschiedenis van Smallingerland. "Als ik kijk waar deze coalitie voor staat en mee bezig is, dan vind ik dat we daar niet bij passen."