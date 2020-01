Man uit Heerenveen veroordeeld voor WhatsApp-fraude

De fraudeur stuurde via WhatsApp een bericht naar het slachtoffer, waarin hij vroeg om geld over te maken, omdat het het niet lukte om met een nieuw telefoonnummer betalingen te doen. Het slachtoffer was in de veronderstelling dat het bericht van zijn dochter kwam en maakte het geld over zonder dat hij daarbij nadacht.

De verdachte verkondigde in de rechtbank dat hij niets met de oplichting te maken had, maar de rechter oordeelde dat er wel degelijk bewijs was dat hij een rol speelde bij de fraude. Dat de man eerder al eens veroordeeld is voor oplichting werkte in zijn nadeel. Naast de werkstraf kreeg hij een celstraf van veertien dagen voorwaardelijk.