Vader Leen Bleeker over praktijkonderwijs: "Jitze is een heel ander jongetje geworden"

Gepest en in een apart hokje

"In de les fluisterden ze dat ik door moest werken", vertelt Jitze in de serie over zijn tijd op de basisschool. "Ze wisten wel dat ik dat niet zo goed kon. Het was heel vervelend. Ik had nooit een leuke dag. Ik had er geen zin meer in."

Leen vertelt dat hij en zijn vrouw toen dachten: zijn wij hier nog wel goed bezig? Ze hebben alles in gang gezet om hem op het praktijkonderwijs te krijgen. Voor het praktijkonderwijs moet een kind worden toegelaten, en voor dat gebeurt moeten er eerst een aantal onderzoeken worden gedaan.