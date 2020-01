Raad Smallingerland praat over bestuurscrisis en opdracht 'verkenner' Ton baas

Burgemeester Jan Rijpstra heeft na gesprekken met alle fractievoorzitters voorgesteld om oud-gedeputeerde Ton Baas opdracht te geven om als 'verkenner' te onderzoeken hoe je het best weer snel een stabiel college kunt krijgen in Smallingerland. Baas zal hierover in gesprek gaan met alle fractievoorzitters, zodra de raad groen licht geeft voor deze aanpak.

Het is in de politiek gebruikelijk dat de grootste partij in de raad met een voorstel komt voor het oplossen van een bestuurscrisis. In dit geval heeft de burgemeester het initiatief genomen. Rijpstra wil tempo maken vanwege de grote opgaven waar de gemeente mee te kampen heeft.

De PvdA stapte uit het college na ontevredenheid over de samenwerking met de ELP en het optreden van fractievoorzitter Yntze de Vries van ELP. Wethouder Cor Trompetter heeft daarom zijn ontslag aangeboden, maar is nog wel aan het werk.