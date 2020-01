"Schaf het verschil tussen vmbo, havo en vwo helemaal maar af"

Het plan om de definitieve keuze uit te stellen, is vandaag in Den Haag gepresenteerd. Koepels van schoolbesturen, onderwijsbonden en leerlingenorganisaties pleiten er samen voor om leerlingen pas in het derde jaar van de middelbare school een schooladvies te geven.

De schoolkeuze zou voor stress zorgen bij leerlingen en scholen, en als de keuze kan worden uitgesteld, zouden kinderen met een achterstand een grotere kans krijgen om op een hoger schoolniveau terecht te komen.

Individuele examens

Wat Krijnen betreft, gaat het plan nog niet ver genoeg. "Misschien moet je het nog wel langer uitstellen, dat je in een groep komt met één niveau. We moeten veel meer nadenken over individuele examens, maar dat is nog een stap verder."