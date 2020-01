Veertig jaar celstraf voor Braziliaanse wonderdokter: "Mijn mond viel open"

De man wordt door honderden vrouwen beschuldigd. Hij had een spiritueel centrum, waar elke week zo'n tienduizend mensen kwamen, omdat ze dachten dat hij ze beter kon maken, ondanks dat hij nooit een doktersopleiding had gevolgd.

"Hij komt niet meer vrij"

De man heeft in december ook al een celstraf van ruim negentien jaar opgelegd gekregen, in een zaak die door vier andere vrouwen was aangespannen. De zaak van Mous staat nog op de rol.

"Hij komt niet meer vrij en daar zijn we heel blij mee. Daarnaast zit hij al een jaar in de gevangenis, dus hij heeft al die tijd niemand kunnen misbruiken."

Mous heeft via het internet contact met andere slachtoffers. "Zo steunen we elkaar. Het is heel belangrijk om te voelen dat we niet alleen zijn."

Eind 2018 werd duidelijk hoe groot de zaak is. Omrop Fryslân maakte daar toen deze reportage over: