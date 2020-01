Trainer Johnny Jansen van SC Heerenveen: "Wij zijn niet minder dan Willem II"

Heerenveen verloor afgelopen zondag met 3-1 van Feyenoord. Vooral de manier waarop Heerenveen de doelpunten tegen kreeg verbaasde Jansen. "Kijk, dat je verliest in de Kuip, dat kan gebeuren. Alleen de manier waarop, daar was ik niet tevreden over. We hebben daar gewoon slecht verdedigd."

Daar is Ricardo van Rhijn het mee eens: "Het verdedigen als collectief was dit seizoen ons sterke punt. We kregen weinig doelpunten tegen, maar als je dan zo drie cadeautjes weggeeft, dan is dat geen goede start van de tweede competitiehelft. Laat het een dure les zijn!"