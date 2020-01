Dit wordt het nieuwe informatiecentrum van Schiermonnikoog

Het is de bedoeling dat het centrum in het voorjaar van 2021 klaar is. De financiering is gelukt door bijdragen van onder anderen Het Waddenfonds, Provinsje Fryslân, de gemeente Schiermonnikoog en Natuurmonumenten. Daarnaast hebben ook een aantal lokale en regionale sponsoren meegewerkt om het project mogelijk te maken.

Met informatiecentrum Het Baken is er een centraal liggend punt op het eiland voor de duizenden mensen die jaarlijks een bezoek brengen aan het eiland. Het moet een plek worden waar je info kunt krijgen over wat er te beleven valt, maar je kan je ook verdiepen in de ontwikkelingen van het eiland en de omliggende water of activiteiten boeken. De hele beleving moet een bijdrage geven aan meer kennis en begrip over het werelderfgoed Waddenzee en de plaats die Schiermonnikoog daar inneemt.